Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı
Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.
TUNCELİ (İHA) - Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.
Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Taşkın'ın cenazesi dualarla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Törene Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Taşkın'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. - TUNCELİ