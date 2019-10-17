Kalp krizi geçirerek ölen polis başmüfettişi son yolculuğuna uğurlandı

17.10.2019 13:40

Sakarya'da görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Rıza Tatlısumak'ın cenazesi Yalova'da toprağa verildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından Tatlısumak'ın öz geçmişinin okunması ile devam etti.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, törende yaptığı konuşmada, "Ailesi, sevenleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyor, mekanın cennet olsun, Allah senden razı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ise Tatlısumak'ın, 35 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, "Rıza tam manasıyla bir adamdı. Bir insanda olabilecek bütün güzel vasıfları üzerinde bulunduran bir kardeşimdi. Çok da iyi bir polisti. Vatanı, milleti, toprağı, bayrağı için her şeyi göze almış bunu her şeyin önüne koyan, mesai mefhumu gözetmeden çalışan hepimize burada çalıştığımız dönemde başta ben olmak üzere bütün personelimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize örnek olan bir arkadaşımızdı." diye konuştu.

Tatlısumak için dua edilmesiyle tören sona erdi.

Törene Tatlısumak'ın ailesi, Vali Muammer Erol, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, siyasi parti temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Rıza Tatlısumak'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Yalova Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA