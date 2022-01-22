Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru İsmail Üzüm (33) geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ailesi ile birlikte yemek yediği sırada rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Üzüm, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzüm'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesinden alınarak Konya'ya getirildi. İsmail Üzüm, Bosna Hersek Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası dualarla defnedildi. Cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı. - KONYA