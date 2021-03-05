Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
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Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

05.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:44

Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da araç kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter yetişti.

Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da araç kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter yetişti.

Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Z., özel aracıyla ilçe merkezine giderken kalp krizi geçirdi. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan SSK emeklisi Hasan Z.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Kara ambulansı ile Samsun'a 75 kilometre uzaklıkta bulunan hastanedeki Hasan Z. için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 acil servise ait ambulans helikopter ilçeye gitti. Hasan Z., ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yanındaki helikopter pistine indirilen Hasan Z. buradan kara ambulansına nakledilip Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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