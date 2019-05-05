Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Vefat Etti

Gaziantep'te Hava Radar Komutanlığı'nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Hava Radar Komutanlığı'nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi esnasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Demir'in cenazesinin bugün İslahiye'de kılınacak ikindi namazına müteakiben defin edileceği belirtilerek, "Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde bulunan Hava Radar Komutanlığında çalışan Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Askerimizin cenazesi yarın ikindi vakti İslahiye Merkez Sıdıka Tayyar Hatun Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçedeki Asri Mezarlıkta defnedilecektir. Askerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA