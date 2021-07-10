KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
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KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Ekici, (47) memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Ekici, (47) memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murat Ekici, dün görev başındayken rahatsızlandı. Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürülen Ekici, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası 24 yıllık Uzman Çavuş Ekici'nin cenazesi bugün memleketi Adıyaman'a getirildi. Ekici için Yenigüven köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile çok sayıda vatandaş katıldı. Camiye getirilen Ekici'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kızları İlknur (10) ve Yağmur Ekici (12), babalarını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.

Ekici'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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