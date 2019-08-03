KALP KRİZİ GEÇİREN ÜNLÜ DONDURMACININ HAYATINI KUYRUKTA BEKLEYEN ACİL TIP TEKNİSYENİ KURTARDI

İZMİR'in Foça ilçesinin ünlü sakız dondurmacısı Nazmi (Altıntaş) Usta'nın (58) hayatını dondurma kuyruğunda bekleyen acil tıp teknisyeni Özlem Ensari kurtardı. Ensari, kalp krizi geçiren Nazmi Usta'ya suni teneffüs yapılmasını sağlayıp, kendi de kalp masajı yarak 9 dakika sonra tekrar hayata döndürüp, hastaneye kaldırılmasını sağladı. Hastanede kalp pili takılan Nazmi Usta, o gece bitmek üzere olan hayatının yeniden başladığını belirterek, Benim iki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu dedi.Foça'nın ünlü dondurmacısı Nazmi Altıntaş, geçen 12 Temmuz'da, saat 23.30 sıralarında Foça Küçükdeniz Sahili'ndeki dükkanında, aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Bu sırada dondurma kuyruğunda eşi ve çocuğuyla birlikte sıra bekleyen Foça 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari içeri girip, kalp krizi geçiren Altıntaş'a müdahalede bulundu. Altıntaş'a kalp masajını kendisi yapan Ensari, suni teneffüs için ise çalışanlardan birinden yardım istedi. Bu sırada bir yandan da durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. Kalp ve suni teneffüs 9 dakika sonra sonuç verdi ve Ensari'nin duran kalbi tekrar çalıştırıldı. O onlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hayata döndürülen Altıntaş, ambulansla önce Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, Altıntaş daha sonra kendi isteği üzerine Buca'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Kalp pili takılan Altıntaş, bir haftası yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 10 gün boyunca hastanede tedavi gördüktan sonra, taburcu edildi.

'O GECE BİTMEK ÜZERE OLAN HAYATIM YENİDEN BAŞLADI'

12 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve Özlem Ensari'nin müdahalesini yaşamı boyunca unutmayacağını belirten Nazmi Altıntaş, O gece bitmek üzere olan hayatım yeniden başladı dedi. Altıntaş, yaşadığı o anları şöyle anlattı

Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. İş arkadaşlarım beni, 'Biz hallederiz' diyerek, sandalyeye oturttu. 5 dakika kadar sonra bir anda sandalyeden düşmüşüm. Hatırlamıyorum. Dondurma kuyruğundakiler arasında bir acil tıp teknisyeni varmış. 'Sağlıkçıyım ben' diye bağırarak hemen içeri koşmuş. Elemanımdan suni teneffüs yapmasını istemiş. Kendi de kalp masajı uygulamış. Bir ara yorulunca çalışanımdan kalp masajına devam etmesini istemiş ancak o fazla bası uygulayınca kaburga kemiklerimden bazıları kırılmış. Ancak duran kalbim 9 dakika sonra tekrar çalışmış, nefes almaya başlamışım.

Benim iki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu. Hiçbir çıkar gözetmeden, etraftakileri boşaltmak için kavga ederek bana müdahale ediyor. Onun müdahalesinden sonra hastaneye götürülüyorum. Şimdi kalbime pil takıldı. Sağlığım düzeldi. Özlem hanımı davet etmiş olsam, bu kadar önemli bir anda yanımda olamazdı. Ona müteşekkirim. Eşini arkadaşlarını bırakıp bana hayat vermesini asla unutmayacağım.

Kaburgasındaki kırıklar nedeniyle uyumakta güçlük çektiğini belirten Altıntaş, Bazı arkadaşlar, 'İş yerine gitme' gitme diyorlar. Ancak ben dükkanıma, işimin başına geldiğimde hayat motivasyonum yükseliyor dedi.

'BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'

Nazmi Usta'yı olayı anlatırken dinleyen müşterileri alkışlayarak Sen çok yaşa Nazmi Usta tezahüratında bulundu. Özlem Ensari de yeri ve zamanı ne olursa olsun sağlıkçı olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, tesadüfün böyle iyi şeyler doğurmasının mutluluk verdiğini söyledi. Ensari, Ben üzerime düşeni yaptım. Ancak toplum olarak, ilk yardım konusunda daha bilinçli olmamız gerekiyor. Daha çok insanın ilk yardım eğitimi alması, bu gibi durumlarda müdahale edebilmesi çok önemli dedi.

Kaynak: DHA