Kalp Krizi Geçiren Sürücünün Kullandığı Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 14 Yaralı

Eskişehir'de, Beylikova-Eskişehir arasında yolcu taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Akyol (44) idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen midibüs, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu Bozan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Akyol olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 14 yolcu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.