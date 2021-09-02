Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille duvara çarpınca öldü
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Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille duvara çarpınca öldü

Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille duvara çarpınca öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de otomobilinde kalp krizi geçirip, bahçe duvarına çarpan Ahmet Gökhan (72) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de otomobilinde kalp krizi geçirip, bahçe duvarına çarpan Ahmet Gökhan (72) hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Gökhan, kullandığı 06 CKP 950 plakalı otomobil bir evin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Gökhan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu otomobilin kontrolünü kaybederek duvara çarptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.


Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille duvara çarpınca öldü
Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille duvara çarpınca öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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