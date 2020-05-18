Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Samsun'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
18.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:00

Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 48 yaşındaki Adem D., Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Adem D. için Samsun'dan Sağlık Bakanlığı 112 Acile ait ambulans helikopter havalandı. Salıpazarı ilçe stadına inen helikopter buradan hastayı alıp Samsun'daki helikopter pistine getirdi. Adem D. ambulans helikopterden alınıp kara ambulansına konularak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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