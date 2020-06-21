Kalp krizi geçiren polis memuru kurtarılamadı
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Kalp krizi geçiren polis memuru kurtarılamadı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren polis memuru Fatih Perçin (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçiren polis memuru kurtarılamadı
21.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:22

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren polis memuru Fatih Perçin (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Perçin, bugün izin gününde evinde olduğu sırada fenalaştı. Eşi tarafından haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil sağlık ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Fatih Perçin'e müdahalede bulundu. Ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Perçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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