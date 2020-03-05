Kalp krizi geçiren ormancı kurtarılamadı

05.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:34

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferit Okur (57) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Dün gece eşiyle birlikte orman lojmanlarındaki evinden çıkarken asansörde kalp krizi geçiren Şube Müdürü Ferit Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ferit Okur, Cuma günü sabah Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki orman lojmanları önünde helallik alınmasının ardından, doğum yeri olan Aydın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Hatipkışla mahallesinde Cuma mamazına müteakip toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA