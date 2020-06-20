Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti
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Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Hatay'da kalp krizi geçiren mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti
20.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:47

Hatay'da kalp krizi geçiren mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ'a bağlı Yeşilköy Mahalle Muhtarı İmadettin Ergin (49) kalp krizi geçirerek Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İmadettin Ergin,kurtarılamadı.

2 çocuk babası olan Yeşilköy mahalle Muhtarı İmadettin Ergin, üç dönemdir muhtarlık yaptığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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