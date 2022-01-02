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20 yıllık öğretmene son veda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kalp krizi geçiren Çakabey Anadolu Lisesinin müdür yardımcısı Cemil Sarı, son yolculuğuna uğurlandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kalp krizi geçiren Çakabey Anadolu Lisesinin müdür yardımcısı Cemil Sarı, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Çakabey Anadolu Lisesinin müdür yardımcısı İngilizce öğretmeni Cemil Sarı (42), dün evinde rahatsızlandı. Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı'nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Cemil Sarı'nın cenazesi, Gölcük Tevfik Hoca Cami'de kılınan namazın ardından, Hasaney köyünde defnedildi. Cenazeye çok sayıda yakını ve öğrencisi katıldı.

Öte yandan, Cemil Sarı'nın eşi Hülya Uzuner Sarı'nın da İngilizce öğretmeni olduğu, çiftin aynı okulda birlikte görev yaptıkları, Cemil Sarı'nın 20 yıllık eğitimci olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

20 yıllık öğretmene son veda

20 yıllık öğretmene son veda

20 yıllık öğretmene son veda

20 yıllık öğretmene son veda

20 yıllık öğretmene son veda

20 yıllık öğretmene son veda

20 yıllık öğretmene son veda

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