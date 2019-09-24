Kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı

Kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı

Kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı.

24.09.2019 12:57

Kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren mahkum için ambulans helikopter havalandı.

Bafra Açık Cezaevinde yatmakta olan hükümlü Gündüz Öztürk, cezaevinde rahatsızlanarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinde Öztürk'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kalp krizi geçiren mahkum için Samsun'dan ambulans helikopter istendi. Bafra 112 Helikopter Pisti'ne inen ambulans helikopterle, kalp krizi geçiren mahkum Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
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