Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
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Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

15.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:46
Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

YILLAR önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi.

YILLAR önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bugün sabaha karşı kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz, hayata geri döndürüldü. Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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