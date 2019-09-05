Kalp krizi geçiren kadının ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu

05.09.2019 16:44

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Neziha Ataş (54), evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Aile, 50 metre uzaklıkta bulunan Pınarbaşı Devlet Hastanesi personelinin eve gelip, hastaya müdahale etmediğini iddia ederek şikayette bulundu.

3 çocuk annesi Neziha Ataş, önceki gün evde kalp krizi geçirdi. Yakınları 112'yi aradı. Ancak ilçede görevli iki ambulansın görevde olduğu belirtildi. Bunun üzerine Sarız ilçesinden ambulans istendi. Bu sırada Sarız'dan gelecek ambulansın gecikeceği ihtimalini değerlendiren Ataş'ın yakınları, yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Pınarbaşı Devlet Hastanesine giderek, yardım istedi. Ancak hastane personelinin, nöbet yerini terk edemeyeceği gerekçesiyle eve gidip, hastaya müdahale etmediği ileri sürüldü. Sarız'dan yaklaşık 20 dakikada eve ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ataş'ın öldüğü belirlendi.

HASTANE PERSONELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

?İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın da amcasının kızı olan Neziha Ataş, Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Avşarpotuklu Mahallesi'nde toprağa verildi. Neziha Ataş'ın yeğeni Funda Ataş, hastane personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Funda Ataş, "Biz işinde uzman sağlık görevlilerinin müdahale etmesini istedik. Çünkü hastane evimize çok yakın. Zaten 112 ekiplerini aradığımızda da bize 'hastayı kımıldatmayın' uyarısı yapıldı. Birkaç kez evimize 50 metre uzaklıktaki hastaneye gidip, yardım istememize rağmen kimse ilgilenmedi. Polis ekipleri de sağlıkçılardan önce geldi ve onlar da girişimlerde bulundular ama yine olmadı. Hatta bize sedye verdiler ve 'siz getirin' dediler. Hastamız göz göre göre ölüme terk edildi. Daha sonra hastane Başhekimi müdahale için 30-40 dakika sonra geldi; ama iş işten geçmişti" dedi.

SAĞLIK MÜDÜRÜ BENLİ: İDDİALARI ARAŞTIRIYORUZ

Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de söz konusu iddiaların kendilerine de ulaştığını ve konunun araştırıldığını söyledi. Benli, "Pınarbaşı ilçemizde o an iki ambulans görevde olduğu için en yakın Sarız'dan ambulans yönlendirilmiş. Hastamız daha önce bypass ameliyatı olmuş ve bu yönde sıkıntıları varmış. Başhekimimiz olaya müdahale için kendisi de harekete geçmiş. Yani sağlık ekiplerimiz 18 dakikada olay yerine ulaşmış; ancak vardıklarında hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Aile yakınlarının bazı iddiaları da var. Biz konuyla ilgili iç soruşturma başlattık. Her yönüyle araştırıyoruz. Yapılan incelemenin ardından eğer bir ihmal varsa, gereken de yapılır" dedi.

Kaynak: DHA