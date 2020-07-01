Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü
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Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü

Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorun ameliyatının ardından gözyaşlarını tutamadı Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ağlattı Antalya'nın Demre ilçesinde tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Hollandalı...

01.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:19

Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü

Hollandalı emekli asker turist, Türk doktorun ameliyatının ardından gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ağlattı

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Hollandalı emekli asker Petrus Brouwer (63), doktorun zamanında müdahalesiyle hayata döndü. Geçirdiği Bypass ameliyatıyla 4 damarı değişen Brouwer, hastanede gözyaşlarını tutamadı. 'Kendimizi ülkemizde gibi hissettik diyen' Hollandalı, "Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım" dedi.

Hollanda'da üst düzey emekli asker olan Petrus Brouwer, Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Brouwer, vakit kaybetmeden OFM Antalya Hastanesi'ne getirildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyata alınan Brouwer'un, kalpteki 3 büyük ana damardan bir tanesi tıkalı olduğu anlaşıldı. Acilen koroner anjiyografiye alınan hastanın 4 damarı bypass ameliyatı ile değiştirildi. Yaklaşık 1 hafta hastanede tedavisi devam eden Brouwer, taburcu edildiği sırada oldukça duygulu anlar yaşadı.

"Kendimizi ülkemizde gibi hissettik"

Gözyaşlarını tutamayan Brouwer "Yaklaşık 8 yıldır tatil için Demre'ye geliyordum. Bu yıl da Demre'yi tercih ettik. Bulunduğum yerde göğsümde güçlü bir ağrı hissetim. Beni bu hastaneye getirdiler. 3 gün yoğun bakımda kaldım, 4'ncü günü normal odaya geçtim. Yoğun bakıma götürüldüğümde çok korktum ancak sağlık personelinin ilgisi ve alakası beni çok rahatlattı. Yurt dışından geldiğimiz için, burasının dilini bilmiyorduk, bu bizim için sorun olmadı. Kendimizi ülkemizde gibi hissettik. Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım. Doktorumun söylediğine göre, 2 ay sonra dağa tırmanabilirim, fiziksel tüm aktivitelerimi yapabilirim. Hastanede iken en çok mangalda tavuk yapmayı özledim. Buradan çıkınca ilk işim mangalda tavuk yapmak olacak" diye konuştu.

"Tatile çıkmadan önce kalbinizi kontrol ettirin"

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar, tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kar, özellikle yurt dışına çıkacak belli bir yaşın üstündeki vatandaşların, tatile çıkmadan önce mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada Covid-19 pandemisinin devam ettiğini, ülkemizde bu sürecin kontrol altına alındığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Kar, "Belli bir yaşın üzerindeysek, bazı koroner arter hastalığı riski taşıyor isek her büyük olaydan önce kalbimizi kontrol etmemizde fayda var. Şeker hastasıyız, KOAH hastalığımız var, sigara içiyor ve ailede kalp krizi hikayemiz var ise; şehir ve ülke değiştirmeden önce, uzun seyahatlerden önce doktorunuza başvurup kardiyak check-up'ınızı yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Kalp hastalıkları Covid'den öldürücüdür"

Covid-19 salgınıyla birlikte yaşamın devam ettiğine dikkat çeken Mustafa Kar, "Covid salgını tüm dünyada sürüyor fakat yaşam da sürüyor. Koroner arter ve kronik hastalıklar azalmadı. Onların da sıklığı hali hazırda devam ve güncel. Elbette salgına karşı gerekli tedbirleri alacağız, sosyal mesafemizi koruyacağız. Kişisel hijyen kurallarına uyacağız. Ancak kalp kontrollerimizi de asla aksatmamalıyız. Hastanelerimiz bu kurala sonuna kadar uyuyor. Hastanelere gidip kardiyak kontrollerimizi yaptırmamak gibi bir hataya düşmeyin. Kalp hastalıkları Covid-19'dan öldürücüdür" uyarısında bulundu.

Kalp krizi geçiren Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü

Kaynak: İHA

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