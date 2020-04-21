Kalp krizi geçiren hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Balıkesir'in Marmara ilçesinde, kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
21.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:18
Balıkesir'in Marmara ilçesinde, kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Alınan bilgiye göre, Avşa Adası'nda yaşayan Remzi Çelik (86) bir anda rahatsızlandı.
Avşa Aile Hekimliği Merkezine kaldırılan Çelik'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Bilgi verilmesi üzerine Remzi Çelik, Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından Çanakkale'den gönderilen helikopter ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelik'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA