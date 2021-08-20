Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
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Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Güllü Akçay (52), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Güllü Akçay (52), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

Darende ilçesi Sendere Mahallesi'nde yaşayan Güllü Akçay, akşam saatlerinde, göğüs ağrısı şikayetiyle 112'den yardım istedi. Ambulansla ilçedeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay'a yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine doktorlar, tedavisinin yapılması için Akçay'ın Malatya'ya sevkine karar verildi. 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Güllü Akçay, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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