Son dakika gündem: KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
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Son dakika gündem: KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberlerine göre ADANA'nın Aladağ ilçesinde kalp krizi geçiren Bahrettin Yalçın (65), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde kalp krizi geçiren Bahrettin Yalçın (65), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Kent merkezinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Aladağ ilçesinde yaşayan Bahrettin Yalçın, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kontrolde kalp krizi geçirdiği saptanan Yalçın için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Buradaki doktorların, kalp damarlarının tıkandığı belirlediği Yalçın, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bahrettin Yalçın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Son dakika gündem: KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
Son dakika gündem: KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
Son dakika gündem: KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
Son dakika gündem: KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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