Kalp krizi geçiren gence kritik müdahaleyi yapan güvenlik görevlisi konuştu: "Bir insanı kurtardığım için mutluyum"

Samsun'da tramvay istasyonunda beklerken kalp krizi geçiren kişi özel güvenlik görevlisinin yaptığı kritik müdahale ile kurtuldu. Olaydan sonra konuşan güvenlik görevlisi Eray Parlak (34), "Bir insanı kurtardığım için mutluyum" dedi.

Canik ilçesinde Balıkçı Barınağı Tramvay İstasyonu'nda yaşanan olayda tramvaya binmek için gelen Serkan Kantekin (31) göğsünde bir ağrı hissederek güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan yardım istedi. Hissettiği ağrı sonrası fenalaşan kişi görevliye "Şuan kalp krizi geçiriyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum, nefes alamıyorum diye seslendi. Yardıma koşan görevli Parlak, Kantekin'i istasyona taşıdıktan sonra 112 Acil sağlık ekiplerine de haber verdi. Bir süre sonra Kantekin bilincini kaybetmeye ve şok geçirmeye başlaması üzerine güvenlik görevli Eray Parlak yaptığı kalp masajı ile onu hayata döndürdü. Olaydan sonra konuşan güvenlik görevlisi Eray Parlak, "SAMULAŞ'ta 11 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Olay nöbetim esnasında gerçekleşti. Saat 15.00 sıralarında bir vatandaş geldi. İki büklüm olmuştu. Bana 'Şuan kalp krizi geçiriyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum, nefes alamıyorum' diye beyanda bulundu. Ben de o esnada direkt olarak ambulansa haber verdim. Haber verdikten sonra biz bu gibi durumlarda şeflerimizi bilgilendiririz. Onlara da haber verdim. Onlar da bu esnada kameradan beni takip ettiler. Onların da emeği büyük, beni yönlendirdiler. Çünkü insan bu esnada telaş içinde olabiliyor. Ben ambulansa haber verdikten sonra vatandaşı içeri taşıdım. Sürekli kendisini konuşturdum. Ne iş yapıyorsun, nerelisin gibi bilincini yerinde tutmak amacıyla bu tür sorular sordum. İçeri taşıdıktan sonra istasyona diz çöktüm ve vatandaşı dizime yatırdım. Ayrıca betona kafası gelsin istemedim. Son esnada kendisi ile hiç bir şekilde iletişim kuramadık. Bilincini kaybetmeye başlamıştı, şok geçirmeye başlamıştı. Baktığımda nefes alamıyordu. İnsanda tedirgin oluyor. Kusmaya başladı. Anlattığı şeylerin hepsinde kalp krizi belirtileri mevcuttu. Baktım artık son hamle olarak kendisine kalp mesajı uyguladım. Biz zaten SAMULAŞ'ta çalıştığımız için dönem dönem bunun eğitimini sık sık alıyoruz. Eğitimleri yeniliyoruz" diye konuştu.

"Ben mutluyum yeter ki vatandaş kurtulsun"

Kalp masajını yaptıktan sonra vatandaşın kendine geldiğini belirten Parlak, "Rahat rahat nefes almaya başladı. Derin derin nefes almaya başladı. Öksürmeye başladı. Bir nebze olsun rahatladım çünkü 'Beni kurtarın ben çok zor durumdayım' demesi bu bir hastalıksa sağlıksa çok zor bir durum. Şunu da belirtmek isterim baktığınız zaman sahada çalışıyoruz siz de görüyorsunuz. SAMULAŞ şehrin bir ucundan bir ucuna hizmet veren bir kurum. Biz güvenlik olarak burada 150'ye yakın kişiyiz. Sadece ben değil hangi güvenlik arkadaşım olsa, aynı meşakkati, aynı öz veriyi gösterirdi diye düşünüyorum. Bugün benim istasyonuma denk gelmiştir. Yarın farklı bir istasyonda denk gelebilir. Birçok hasta ile karşılaşıyoruz. Müdahale ediyoruz. Ama bu zamana kadar kalp kriziyle karşı karşıya kalmamıştım. Vatandaşın bana onu söylemesi hiç aklımdan çıkmıyor. Allah korusun başına kötü bir şey gelseydi ben vicdanen çok rahatsız olurdum. Ben mutluyum yeter ki vatandaş kurtulsun. Benim önceliğim soğukkanlı davrandım ve ambulansı çağırdım" şeklinde konuştu.

"Her an hazır durumdayız"

Hazır ve uyanık olmak zorunda olduklarına dikkat çeken Parlak, "Biz sadece hasta olan bir vatandaşa değil, bazen istasyonda şüpheli bir paket gördüğümüzde her an hazır durumdayız. Çünkü halk ile iç içeyiz. Hazır olmak ve uyanık olmak zorundayız. İstasyona giren bir vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumluyuz. Olaydan sonra kalp krizi geçiren kişi benim numarama ulaştı. Bana teşekkür etti. Sonradan sesini duyunca çok mutlu oldum. Bir insanı kurtarabilmek bence en güzel şey olsa gerek" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında da raylara düşen genç kız, vatmanın dikkati sayasında kurtulmuştu

Ocak ayında Atakum ilçesi Türk-İş Tramvay İstasyonu'nda tramvay beklediği sırada fenalaşarak raylara düşen 21 yaşında Merve Huntürk de tramvayı kullanan kadın vatman Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtulmuştu. - SAMSUN

