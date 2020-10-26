Son dakika haber | Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti
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Son dakika haber | Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti

26.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:58

Son dakika haberlerine göre Evinde kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, hayatını kaybetti.

Evinde kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, hayatını kaybetti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 49 yaşındaki Nadirgil, düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Nadirgil'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene eşi Dilek ve iki çocuğu, Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Nadirgil'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Bu arada, Nadirgil'in tayininin Afyonkarahisar'a çıktığı ve bir süre sonra orada göreve başlamayı planladığı öğrenildi.

Son dakika haber | Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti
Son dakika haber | Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti
Son dakika haber | Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti
Son dakika haber | Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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