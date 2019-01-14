Kalp Krizi Geçiren Arslan Hayatını Kaybetti

Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan (73) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir süre Kilis Berberler Odası Başkanlığı, Muhtarlık yaptıktan sonra uzun süreden bu yana Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olara görev yapan Hamit Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun bir süreden beri çeşitli hastalıklarla mücadele eden Arslan'ın hayatını kaybetmesi Kilisli esnafları ve yakınlarını üzdü. - KİLİS

Kaynak: İHA