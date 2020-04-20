Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı
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Kalp Krizi, Muğla, Aksu, Güncel

Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı

MUĞLA'da ailesiyle yemek yediği sırada kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

20.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:43
Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı

MUĞLA'da ailesiyle yemek yediği sırada kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Esençay Mahallesi'nde oturan Ferhat Aksu, akşam saatlerinde ailesiyle yemek yerken fenalaştı. Baba Selahattin Aksu, sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalbi tekrar duran Ferhat Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Selahattin Aksu, anne Hatice aksu ve yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu son sınıf öğrencisi Aksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Aksu'nun cenazesi Esençay Mahallesi'nde toprağa verilecek.  

 


Kaynak: DHA

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