Kalp Krizi Geçiren 12 Yaşındaki Öğrenci Öldü
Sivas'ta kalp krizi geçiren 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Sivas'ta kalp krizi geçiren 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi, Cünay-Emine Selçuk çiftinin tek çocuğu Duhan Utku Selçuk, Cami Kebir Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlandı.
Ailesinin haber vermesinin ardından sağlık ekibi tarafından ilk müdahelesi yapılan Selçuk, Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Selçuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Selçuk'un cenazesi, Ulu Cami'de ikindi vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.