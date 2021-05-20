MALATYA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Ulugturkan (57), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Ulugturkan (57), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Ulugturkan, göğüs ağrısı şikayetiyle akşam saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulugturkan için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Ulugturkan, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ulugturkan'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı