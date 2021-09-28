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Kalp kırgınlığını vinçle giderdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | Güncel

Kalp kırgınlığını vinçle giderdi Bursa'da bir genç, kalbini kırdığı nişanlısının evine vinçle tırmandı.

BURSA (İHA) - Kalp kırgınlığını vinçle giderdi

BURSA - Bursa'da bir genç, kalbini kırdığı nişanlısının evine vinçle tırmandı. O anlar kameralara yansıdı.

Nilüfer'in Çalı Mahallesinde ikamet eden nişanlısının balkonuna vinçle tırmanan genç, görenleri şaşırttı. Aralarında kırgınlık bulunan genç damat adayı, kiraladığı vinçle nişanlısının oturduğu apartmanın 3. katına tırmandı. Aşağıdan da arkadaşlarının meş'aleler ile destek verdiği gencin nişanlısı, ilk başta ne olduğunu anlamazken, küskünlük kısa sürdü. Genç kız, damat adayının özrünü kabul ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kalp kırgınlığını vinçle giderdi

Kalp kırgınlığını vinçle giderdi

Kalp kırgınlığını vinçle giderdi

Kalp kırgınlığını vinçle giderdi
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri
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