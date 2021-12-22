Kalp hastasının yardımına kaymakam yetişti

İMRANLI, SİVAS (İHA) - Sivas'ta İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, son günlerde yaşanan aşırı kar yağışı sebebiyle köy yolu kapalı olan ve ilacını temin edemeyen Ahmet Kınaz'ın ilaçlarını temin ederek kendisine ulaştırdı.

Karapınar köyünde yaşayan kalp hastası Kınaz; Kaymakam Hüseyin Çamkerten'e ilgisinden dolayı teşekkür etti.

İlçede karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Çamkerten; İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

(Fatih Tabur/İHA)

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