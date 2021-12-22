Kalp hastasının yardımına kaymakam yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalp hastasının yardımına kaymakam yetişti

Kalp hastasının yardımına kaymakam yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, son günlerde yaşanan aşırı kar yağışı sebebiyle köy yolu kapalı olan ve ilacını temin edemeyen Ahmet Kınaz'ın ilaçlarını temin ederek kendisine ulaştırdı.

İMRANLI, SİVAS (İHA) - Sivas'ta İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, son günlerde yaşanan aşırı kar yağışı sebebiyle köy yolu kapalı olan ve ilacını temin edemeyen Ahmet Kınaz'ın ilaçlarını temin ederek kendisine ulaştırdı.

Karapınar köyünde yaşayan kalp hastası Kınaz; Kaymakam Hüseyin Çamkerten'e ilgisinden dolayı teşekkür etti.

İlçede karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Çamkerten; İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

(Fatih Tabur/İHA)

Kalp hastasının yardımına kaymakam yetişti

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title