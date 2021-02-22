Kalp hastası kadını hastaneye yetiştiren zabıta ekipleri çeyrek altınla ödüllendirildi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde aniden rahatsızlanan kalp hastası kadını, hastaneye ulaştıran zabıta görevlileri çeyrek altınla ödüllendirildi.

İlçenin Dadaşkent semtinde ikamet eden ve aniden rahatsızlanan kalp hastası bir kadını, geçen hafta, bölgede denetim yaparken fark ederek zabıta aracıyla hastaneye kaldıran zabıta personeli Kadir Koç, Hasan Çelik ve Mehmet Karaca, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan tarafından makamında ağırlandı.

Orhan, burada personelle sohbet ederken yaptığı konuşmada, sergiledikleri hassasiyetten ötürü kendilerine teşekkür etti.

İnsanlara faydalı olmanın, onları zor bir durumdan kurtarmanın takdir edilmesi gereken davranış olduğunu ifade eden Orhan,"Arkadaşlarımızın sergilediği bu davranış ayrı bir güzellik, vatandaşlarımızın zabıtamızı bu kadar benimsemiş olması da ayrı bir güzellik. Biz de bu bağlamda zabıta memurlarımızı kutladık ve ödüllendirdik. Bizlere bu güzelliği yaşattıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Orhan, daha sonra zabıta görevlilerine çeyrek altın takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya