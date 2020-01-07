Kalp hastası genç, evde ölü bulundu
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Kalp hastası genç, evde ölü bulundu

ADANA'da, kalp hastası Osman Melik Erkiş (18), evinde ölü bulundu.

07.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:13
Kalp hastası genç, evde ölü bulundu

ADANA'da, kalp hastası Osman Melik Erkiş (18), evinde ölü bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce anne ve babası ayrılan Osman Melik Erkiş'ten yakınları alamadı. İstanbul'da yaşayan annesi, apartmandaki komşuları ve polisi arayıp yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Erkiş'i ölü buldu. Kalp hastası olan ve gelişim geriliği bulunan Erkiş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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