Kalp hastası 685 çocuk Diyarbakır'da yapılan ameliyatla hayata bağlandı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 2016'da açılan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, bölgede kalp rahatsızlığı bulunan çocukların sağlığına kavuşmasına büyük katkı sağladı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 2016'da açılan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, bölgede kalp rahatsızlığı bulunan çocukların sağlığına kavuşmasına büyük katkı sağladı.

Bölümde kalp rahatsızlıklarına yönelik gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların batı illerine sevk edilmeden Diyarbakır'da tedavisine imkan sağlandı.

Bölümde 500 çocuk açık, 185 çocuk da kapalı kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

"500'üncü açık kalp ameliyatını da yapmış bulunmaktayız"

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde bölgeye hitap edecek şekilde sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

"500'üncü açık kalp ameliyatını da yapmış bulunmaktayız. Bölgedeki çocuklarımızın herhangi bir kalp problemine yönelik yapılacak cerrahi müdahalede merkez üssü konumuna gelmiş durumdayız." diyen Tekin, amaçlarının Sağlık Bakanlığının da destekleriyle merkezi daha da büyütüp tüm bölgeye etkin hizmet vermek olduğunu belirtti.

Tekin, "Burada yeni doğan bebekten 18 yaşına kadar tüm çocuklara kalp nakli hariç tüm kalp ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

"Hastalarımızı sevk edilmekten kurtarmış olduk"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena da hastanenin bölgeye hitap ettiğini söyledi.

Asena, bölgede çocuk sayısının ve hamilelik yaşının yüksek olması, gebelik takibinin düzenli yaptırılmaması, yüksek oranda akraba evlilikleri nedeniyle doğumsal kalp hastalıklarının daha sık görüldüğünü dile getirdi.

Açılan bölümle, daha önce kendileri için hayal olan açık kalp ameliyatlarını gerçekleştirme imkanı bulduklarını anlatan Asena, 500'üncü açık kalp ameliyatını da başarıyla gerçekleştirmemin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"Yeni doğan bebeklere acil müdahale gerekebiliyordu. Medikal tedaviyle hayatta kalmalarını uzatıp, ileri merkezlere sevk ediyorduk." ifadelerini kullanan Asena, bölüm sayesinde hastalara anında müdahale edip, ileri merkezlere sevk etmeden tedavilerini gerçekleştirme imkanı bulduklarını bildirdi.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Onur Doyurgan ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi doğum oranı yüksek bir bölgede çalıştıklarına işaret ederek, 15 kişilik ekiple merkez kurulduğundan bu yana gece gündüz sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Doyurgan, başarı oranlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce hastalar, İstanbul ve Ankara'ya sevk ediliyordu. Bu sevkin önüne geçmiş olduk. Hastalar uçak ambulansla İstanbul'a gönderiliyordu. Bu da hasta için zorluk oluşturuyordu. Bu ameliyatlar sayesinde hastanın yaşayacağı maliyeti de ortadan kaldırmış olduk." şeklinde konuştu.

- "Onların sayesinde çocuğum şu an kucağımda"

Batman'dan 9 aylık çocuğunun tedavisi için Diyarbakır'a gelen anne Sehra Özcan, oğlunun kalbinde kitle bulunduğunu, akciğerine giden bir damarın da tıkalı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Başta İstanbul'a yönlendirildiklerini ancak Diyarbakır'da da bu ameliyatın yapıldığını öğrenince bu hastaneye başvurduklarını anlatan Özcan, "İstanbul'a gidecek imkanım yoktu. Burada ameliyatı yapıldı. Şu anda oğlum çok iyi. Onların sayesinde çocuğum şu anda kucağımda. Oğlum yakında da taburcu edilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya