Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu
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Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Sağlık

Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla yeniden sağlığına kavuştu Erzurum Şehir Hastanesinde 4 kalp hastası çocuk başarılı ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla yeniden sağlığına kavuştu

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesinde 4 kalp hastası çocuk başarılı ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu. Çocuk Kardiyolog Uzm. Dr. Şenay Çoban 4 çocuk hastanın ilk ameliyatını başarılı şekilde gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Prof. Dr. Türkay Sarıtaş öğrencisi Uzm. Dr. Şenay Çoban'ın ilk ameliyatını Erzurum Şehir Hastanesinde takip etti.

Uzm. Dr. Şenay Çoban, Erzurum Şehir Hastanesi'nde doğuştan kalp deliklerini ameliyata gerek kalmadan anjiyo ile tedavi yapıldığını belirterek, "Kapalı yöntemle uygun vakalarda kasık toplardamarlardan girilerek ameliyat olacak deliğin şemsiye adı verilen özel cihazlarla kapatılıyor. Bu sayede hastalar işlemlerinden sonra ki gün taburcu olacak duruma geliyorlar veya birkaç gün içerisinde normal yaşamlarına dönebiliyorlar" dedi.

Doğuştan gelen kalp deliklerinin bu yöntemle kapatılması uygun değilse ameliyat öncesi kalp damar cerrahi operasyonu açısından yönlendirme yani tanısal anjiyo görüntüleme yöntemi ile kasık atardamar veya toplardamarlardan girilerek ameliyat yapıldığını anlatan Uzm. Dr. Şenay Çoban, "Her ne kadar branş olarak çocuk kardiyoloji olsa da doğuştan kalp hastalığı olan yetişkinlere de bu işlem yapılmaktadır. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeni bir merkez oluşturuldu. 27 Yeni açılan merkezde 4 hastaya ameliyat yapılmıştır. Yapılan bu ameliyatlarda başarılı olunmuştur" diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde kalp hastalığı olan Iğdır'da yaşayan 1 aylık bebek Kadir Ulaş, Bingöl Yedisu'dan gelen 14 yaşındaki Volkan Sertkaya, Erzurum'un Pasinler ilçesinden gelen 2 yaşındaki Akif Çevik ve Ağrı'nın Diyadin ilçesinden gelen 16 yaşındaki Berfin Tanrıverdi Erzurum Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat ile sağlıklarına kavuşturuldu.

Çocuk hastaların aileleri ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarla çocuklarının sağlıklarına kavuştuklarını belirterek, Uzm. Dr. Şenay Çoban ve ekibine teşekkür ettiler.

Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu
Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu
Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu
Kalp hastası 4 çocuk başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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