Kalp Hastalıkları Tüm Yönleriyle "Akademik Köşe"de Anlatıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi bilim insanları ile kamuoyunu buluşturan "Akademik Köşe"de bu hafta "Gençlerde Görülen Kalp Hastalıkları" ele alındı. Bilim TV Youtube Kanalından canlı olarak yayınlanan programa, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu konuk oldu.

Hareketsizlik Çağımızın En Büyük Hastalığı

Kardiyolojinin kalp ile uğraşan bilim dalı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Doç. Dr. Serdar Kuyumcu, 20 yıl öncesi ile bir kıyaslama yapıldığında kalp hastalıklarında ciddi bir şekilde artış gözlemlediklerini söyledi. Çağımızın en büyük hastalığı olan hareketsizliğe dikkat çeken Kuyumcu, "Hareketsizlik, rahatsızlıkları da artırıyor. Hareketsizliğin getirdiği obezite, metabolizma bozuklukları gibi rahatsızlıklar ileride daha büyük hastalıklara sebebiyet veriyor. Kalp rahatsızlıklarını gençlerde de çok fazla gözlemliyoruz. 20'li yaşlarda yaşanan kalp krizleri arttı. Bunun nedenini sorguladığımızda birinci etken sigara ikinci etken olarak hareketsizlik karşımıza çıkıyor. Hareketsizliğin kaynağına baktığımızda sosyal medyanın da rolünün büyük olduğunu görüyoruz. Artık evden çıkmadan hayatı takip edebiliyoruz. " dedi.

Özellikle pandemi sürecinde hareketsizliğin daha da arttığını, iki yıllık hareketsizliğin hastalara hasar verdiğini vurgulayan Kuyumcu, "Hareketi hayatınızın merkezine alın. Mutlaka spor yapın. " mesajını verdi.

Sağlıklı Yaşam İçin Günde 30 Dakika Tempolu Yürüyüş Yapalım

Genelde kalp rahatsızlıklarının 50'li ve 60'lı yaşların hastalığı olarak bilindiğini ancak günümüzde 20'li yaşlarda da kalp krizi görmeye başladıklarını ifade ederek spor salonlarında yapılan spor ile açık alanda yapılan sporun aynı faydayı taşımadığını vurgulayan Kuyumcu, sporun açık alanda daha faydalı olduğunu, tempolu yürüyüşün kalp hastalıklarını engellediğini ve kalp hastalarına da günlük 30 dakika tempolu yürüyüşü önerdiklerini söyledi.

Genetik Faktörler Kalp Rahatsızlığında Göz Önünde Bulundurulmalı

Sağlıklı beslenmenin de her yaşta hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Kuyumcu, genetik faktörlerin kalp rahatsızlıklarında çok etkili olduğunu ailesinde kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin muhakkak bir kardiyoloğa muayene olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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