Kalp hastalarının koronavirüse karşı alması gereken önlemler Kardiyolog Dr. Bilal Çuğlan, kalp hastalarının koronavirüse karşı alması gereken önlemlerden bahsetti.

Kardiyolog Dr. Bilal Çuğlan, kalp hastalarının koronavirüse karşı alması gereken önlemlerden bahsetti. Dr. Çuğlan özellikle kalp yetmezliği ve hipertansiyon nedeniyle ilaç kullanan hastalara, ilaçlarda değişiklik yapmadan düzenli kullanıma devam etmeleri önerisinde bulundu.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çuğlan, koronavirüs (Covid-19'un) komorbid hastalığı olan ve herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda daha ağır seyrettiğini belirterek, "Özellikle kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların, risk grubunda olmasından dolayı korunma önlemleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Kalp hastalıklarının sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Özellikle kalp krizi geçirmiş ve kalp hasarı gelişmiş hastalarda Koronavirüse bağlı komplikasyonlar daha fazla görülmektedir. Koronavirüsün son dönemlerde saptanan etki mekanizmalarından olan pıhtılaşmaya eğilimin artması, özellikle daha önce damar hastalığı olan hastalar için daha büyük risk oluşturmaktadır. Ayrıca, kalp yetmezliği olan hastaların klinik seyri ağır ve ciddi boyutta olabilmektedir. Bu hastaların çoğunun ileri yaşta olması nedeniyle, risk daha yüksek olmaktadır. Bu yüzden kalp hastalarının Koronavirüsten korunmak için daha dikkatli olması ve daha hassas önlemler almaları gerekmektedir" dedi.

Dr. Çuğlan, alınması gereken önlemleri ise, üç önemli başlık altında paylaştı:

"İzolasyon, ilaç kullanımı, fiziksel aktivite önemli. Koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yolu kişisel hijyen. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların alınan tedbirler arasında yer alan karantina uygulamasına uygun şekilde davranarak izolasyona çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu salgın sürecinde kalp hastalarının mümkün olduğu kadar izole olmaları gerekmektedir. İzolasyon ile maske kullanımı ve el yıkama bulaşma riskini oldukça azaltacaktır. Ayrıca sosyal mesafeye uyulması da kalp hastaları için büyük öneme sahiptir. Tüm bu önlemler kronik kalp rahatsızlığı olan hastalarda daha fazla dikkate alınmalıdır."

SİGARAYI BIRAKMAK ŞART

"Kalp hastalarının günlük aktivitelerine dikkat etmeleri önerilmektedir" diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bilal Çuğlan, uyku düzenine dikkat etmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Çuğlan sözlerine şöyle devam etti:

"Kalp hastalarında önemli bir risk faktörü de sigara içilmesidir. Yapılan çalışmalarda sigara kullanım öyküsü olan ve koronavirüs geçiren hastaların klinik seyrinin daha ağır olduğu saptanmıştır. Ayrıca, sigara kullanımı ile normal bireylerde bile kalp tutulum riski daha çok artmaktadır. Bu süreçte sigara kullanımını bırakmak, koronavirüs enfeksiyonundan korunmada yüksek önem arz etmektedir."

İLAÇ KULLANIMINDA DÜZENİ KORUMAK GEREK

Kronik kalp hastalığında ilaçların düzenli kullanımının, yeni kardiyak olay gelişimini de azalttığına vurgu yapan Dr. Çuğlan, "Özellikle salgın döneminde gelişen anksiyete, ilaç kullanımlarında aksaklıklara neden olabilmektedir. Bu süreçte kalp yetmezliği ve hipertansiyon nedeniyle ilaç kullanan hastaların ilaçlarında değişiklik yapmadan düzenli kullanımları gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle bazı ilaçlar ile ilgili çıkan söylemlere bakılmadan, doktorunuza danışmadan ilaç değişikliği yapılmamalıdır. Hastaların tansiyon ölçümlerini daha sık aralıklarla yapması ve farklılık saptandığında doktorlarına ulaşmaları gerekmektedir" önerisinde bulundu.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çuğlan, egzersiz ile ilgili tavsiyelerini ve korona virüs aşısı ile ilgili tahminlerini de aktardı:

"Bütün bu önlemler dikkate alındığında, özellikle karantina ve sosyal izolasyon ile evde kalmak zorunda kalan hastalar için fiziksel egzersiz ihmal edilmektedir. Kalp hastalarının gün boyunca oturmayıp ev içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Evde yürüyerek veya yürüme bandı gibi farklı spor aletleri ile egzersizlerine düzenli olarak devam etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, sürekli evde kalındığında daha fazla yiyecek ve içecek tüketilebilmektedir. Özellikle kalp hastalarının bu konuda çok dikkatli olmaları ve beslenme düzenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kalp yetmezliği olan hastalarda grip aşısı önerilmektedir. Ancak şu anda koronavirüse karşı etkili aşı mevcut değildir. Ne yazık ki yakın süreçte yeni aşı bulunma ihtimali düşüktür. Bu nedenle, özellikle kalp hastaları için en etkin korunma yöntemi, koronavirüs bulaşmasından kaçınmak ve korunmaktır."

Kaynak: DHA