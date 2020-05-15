Kalp hastalarının Covid-19'a karşı alması gereken önlemler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalp hastalarının Covid-19'a karşı alması gereken önlemler

Kardiyolog Dr. Bilal Çuğlan, kalp hastalarının Covid-19'a karşı alması gereken önlemlerden bahsetti.

Kalp hastalarının Covid-19'a karşı alması gereken önlemler
15.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:25

Kardiyolog Dr. Bilal Çuğlan, kalp hastalarının Covid-19'a karşı alması gereken önlemlerden bahsetti. Dr. Çuğlan özellikle kalp yetmezliği ve hipertansiyon nedeniyle ilaç kullanan hastalara, ilaçlarda değişiklik yapmadan düzenli kullanıma devam etmeleri önerisinde bulundu.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çuğlan, koronavirüsün (Covid-19) komorbid hastalığı olan ve herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda daha ağır seyrettiğini belirterek, "Özellikle kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların, risk grubunda olmasından dolayı korunma önlemleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Kalp hastalıklarının sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Özellikle kalp krizi geçirmiş ve kalp hasarı gelişmiş hastalarda korona virüse bağlı komplikasyonlar daha fazla görülmektedir. Korona virüsün son dönemlerde saptanan etki mekanizmalarından olan pıhtılaşmaya eğilimin artması, özellikle daha önce damar hastalığı olan hastalar için daha büyük risk oluşturmaktadır. Ayrıca, kalp yetmezliği olan hastaların klinik seyri ağır ve ciddi boyutta olabilmektedir. Bu hastaların çoğunun ileri yaşta olması nedeniyle, risk daha yüksek olmaktadır. Bu yüzden kalp hastalarının korona virüsten korunmak için daha dikkatli olması ve daha hassas önlemler almaları gerekmektedir" dedi.

Alınması gereken önlemleri izolasyon, ilaç kullanımı ve fiziksel aktivite olmak üzere üç önemli başlık altında payan Dr. Çuğlan, "Korona virüs salgınından korunmanın en etkili yolunun kişisel hijyen olduğunu ifade ederek, "Kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların alınan tedbirler arasında yer alan karantina uygulamasına uygun şekilde davranarak izolasyona çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu salgın sürecinde kalp hastalarının mümkün olduğu kadar izole olmaları gerekmektedir. İzolasyon ile birlikte maske kullanımı ve el yıkama, bulaşma riskini oldukça azaltacaktır. Ayrıca sosyal mesafeye uyulması da kalp hastaları için büyük öneme sahiptir. Tüm bu önlemler kronik kalp rahatsızlığı olan hastalarda daha fazla dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK ŞART

"Kalp hastalarının günlük aktivitelerine dikkat etmelerinin önerildiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bilal Çuğlan, uyku düzenine dikkat etmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Çuğlan sözlerine şöyle devam etti: "Kalp hastalarında önemli bir risk faktörü de sigara içilmesidir. Yapılan çalışmalarda sigara kullanım öyküsü olan ve korona virüs geçiren hastaların klinik seyrinin daha ağır olduğu saptanmıştır. Ayrıca, sigara kullanımı ile normal bireylerde bile kalp tutulum riski daha çok artmaktadır. Bu süreçte sigara kullanımını bırakmak, korona virüs enfeksiyonundan korunmada yüksek önem arz etmektedir."

İLAÇ KULLANIMINDA DÜZENİ KORUMAK GEREK

Kronik kalp hastalığında ilaçların düzenli kullanımının, yeni kardiyak olay gelişimini de azalttığına vurgu yapan Dr. Çuğlan, "Özellikle salgın döneminde gelişen anksiyete, ilaç kullanımlarında aksaklıklara neden olabilmektedir. Bu süreçte kalp yetmezliği ve hipertansiyon nedeniyle ilaç kullanan hastaların ilaçlarında değişiklik yapmadan düzenli kullanımları gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle bazı ilaçlar ile ilgili çıkan söylemlere bakılmadan, doktorunuza danışmadan ilaç değişikliği yapılmamalıdır. Hastaların tansiyon ölçümlerini daha sık aralıklarla yapması ve farklılık saptandığında doktorlarına ulaşmaları gerekmektedir" önerisinde bulundu.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çuğlan, egzersiz ile ilgili tavsiyelerini ve korona virüs aşısı ile ilgili tahminlerini de aktardı: "Bütün bu önlemler dikkate alındığında, özellikle karantina ve sosyal izolasyon ile evde kalmak zorunda kalan hastalar için fiziksel egzersiz ihmal edilmektedir. Kalp hastalarının gün boyunca oturmayıp ev içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Evde yürüyerek veya yürüme bandı gibi farklı spor aletleri ile egzersizlerine düzenli olarak devam etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, sürekli evde kalındığında daha fazla yiyecek ve içecek tüketilebilmektedir. Özellikle kalp hastalarının bu konuda çok dikkatli olmaları ve beslenme düzenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir."

Kalp yetmezliği olan hastalarda grip aşısı önerildiğini vurgulayan Dr. Çuğlan, "Ancak şu anda korona virüse karşı etkili aşı mevcut değildir. Ne yazık ki yakın süreçte yeni aşı bulunma ihtimali düşüktür. Bu nedenle, özellikle kalp hastaları için en etkin korunma yöntemi, korona virüs bulaşmasından kaçınmak ve korunmaktır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e 'Aracı' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Tarkan Burcu Esmersoy Jennifer Lopez Jennifer Aniston
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kalp hastalarının Covid-19'a karşı alması gereken önlemler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:10:41. #1.15#
title