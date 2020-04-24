Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri
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Acıbadem, Kadıköy, Magazin, Haber

Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, kalp hastalarında erken teşhisin ayrı bir önem taşıdığının da altını çizerek,"Kalp hastaları evde bulundukları süre zarfında kalple ilgili ya da ateş, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi gelişen enfeksiyon şikayetlerinde zaman kaybetmeden hekimleriyle görüşmeliler" diyor

24.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:42
Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri

Dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın, çünkü…

Yeni koronavirüs (Covid -19) küresel ölçekte hayatın her alanını etkisi altına almış durumda. Hastalığın ilk ortaya çıktığı ülkelerden gelen veriler; koronavirüsten 65 yaşın üzerindekiler ile özellikle hipertansiyon ve kalp hastalarının daha çok etkilendiklerini gösteriyor. "Bu durum, koronavirüsün başlıca akciğer ile kalbi tutması ve bu grup hastalarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasıyla açıklanıyor" diyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, "Yeni koronavirüs, hastaların büyük çoğunluğunda pnömoniye (zatürre) neden olmakla birlikte, yüzde 12'sinde kalp hasarı da yapıyor. Eğer altta yatan kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı (daha önce geçirilmiş kalp krizleri, stent veya by-pass girişimleri) ve önemli ritim bozukluğu mevcutsa, bu hastalarda yoğun bakım gereksinimi ve ölüm riski artıyor. Dolayısıyla kalp hastalarının yeni koronavirüsten korunmaları özel bir önem taşıyor" uyarısında bulunuyor.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, kalp hastalarında erken teşhisin ayrı bir önem taşıdığının da altını çizerek,"Kalp hastaları evde bulundukları süre zarfında kalple ilgili ya da ateş, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi gelişen enfeksiyon şikayetlerinde zaman kaybetmeden hekimleriyle görüşmeliler" diyor

Kaynak: Snob Magazin

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