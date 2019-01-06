Kalp hastaları cinsel sorunlarını gizliyor

Kardiyolog Dr. İsmail Erdoğu, kalp hastalarında cinsel sorunların daha sık görüldüğünü belirtip, hastaların bu şikayetlerini dile getirmek istemediklerini söyledi.

SİVAS -Kardiyolog Dr. İsmail Erdoğu, kalp hastalarında cinsel sorunların daha sık görüldüğünü ancak hastaların bu şikayetlerini dile getirmek istemediklerini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanlarından Doktor İsmail Erdoğu, cinsel sorunların kalp hastalarında daha sıklıkla görüldüğüne dikkat çekerek, kalp hastalarının cinsellikte dikkat etmeleri gereken hususlara değindi. Doktora danışmadan kullanılacak cinsel güç artırıcı ilaçların hastaları ölüme götürebileceğini ifade eden Dr. Erdoğu, özellikle dil altı kullanan hastalara cinsel gücü arttıran ilaçları kullanmamalarını önerdi. Dr. Erdoğu, kalp hastalarının cinsel sorunlarını doktorları ile paylaşmaya çekindiğini ifade ederek, "Kalp hastalarında cinsel sorunlar, toplumdaki normal bireylere göre biraz daha fazla. Hastalıkları neticesiyle sık polikliniklere gelen hastalarımız olmalarına rağmen bu hastalarda cinsel sorunları poliklinikte rahat konuşamıyoruz. Toplum bu tarz şikayetlerini çevresinden gizlediği gibi doktorundan da doğal olarak gizliyor. Kalp hastalığında hastalar cinsel sorunlarıyla baş etmenin yolunu ya reçetesiz bir takım ürünleri alarak ya da reçete ile verilen cinsel gücü arttıracak ilaçları kullanarak fayda görmeye çalışıyorlar. Bu uygulamalar bazı hastalarımızda, özellikle çoklu damar hastalığı olan, kontrolsüz tansiyonu olan, kalp yetersizliği olan ya da göğsü ağrıyıp ufak bir eforla göğüsün de sıkışması olan hastalarımız için ölümcül bir takım sıkıntılara sebep olabilir" dedi.

"Dil altı kullananlar, güç hapı almasın"

Dil altı kalp ilacı kullanan hastaların cinsel gücü arttırıcı ilaç kullanmalarındaki tehlikeye dikkat çeken Erdoğu, "Eğer hastalar cinsel sorunlar yaşıyorlarsa bu psikolojik etkilerden kaynaklanıyor olabilir. Kalp hastalarında biz bunu daha çok görüyoruz. İlaçların yan etkisi olabilir veya da yine damarsal patolojilerden kaynaklanan sorunlar olabilir. Dolayısıyla cinsel sorunlarını doktorlarıyla daha yakından paylaşmalarını ve bu hastaların eğer bu ilaçların yan etkisinden kaynaklanan bir durumsa ilaçları değiştirilerek bu yöntemle baş edilebilir. Psikolojik destekler alınabilir. ya da kontrolleri yapıldıktan sonra cinsel gücü artıracak ilaçlar bu hastalarda kullanılabilir. Özellikle Nitrat dediğimiz dil altı kullanan hastalarımıza biz cinsel gücü artıracak ilaçlar almalarını tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Kardiyolog Dr. İsmail Erdoğu, kontrollerini düzenli yapan, tedavilerini aksatmayan kalp hastalarının doktorlarına da danıştıktan sonra korkmadan cinsel ilişkiye girebileceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Kalp hastalarındaki bu cinsel ilişki dönemlerinde bir takım endişe ve korkuların olması doğal. Eğer hastaların yakın dönemde yapılmış bir efor testleri, anjiyoları varsa, ilaçlarını düzgün kullanıyorlarsa, kontrollerden geçiyorlarsa bu hastaların cinsel ilişkiye girmekten korkmalarına gerek yok. Lakin çok abartıp ilaç kullanan ya da kendini çok zorlayan bireyler için kalp hastalıklarında riskli olabilir. Yoğun sigara içen, kontrolsüz tansiyonu olan, tansiyonları yüksek giden bireylerde ya da eğer şeker hastalığınız varsa, birkaç adet şeker ilacı kullanıyorsanız kalp hastalığı riskiniz yüksektir. Yolda yürüme ile göğsünüzde olan ağrılar, baygınlık gibi şikayetler de kalp hastalığının işareti olabilir. Bu tarz şikayetleri olan bireylerde ya da bu saydığım hastalıklar varsa cinsel gücü arttıracak ilaçları kullanmaları bu bireylerin kalp krizi risklerini arttırır. Dolayısıyla bu ilaçları kullanmadan önce doktorlarından bir olur almaktan ya da ilacı kullanabilir miyim diye danışmalarında fayda olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: İHA