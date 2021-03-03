Kalp doktorunun anestezi ilacı ile intihara teşebbüs ettiği iddiası
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Kalp doktorunun anestezi ilacı ile intihara teşebbüs ettiği iddiası

03.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:08
Kalp doktorunun anestezi ilacı ile intihara teşebbüs ettiği iddiası

Trabzon'da görev yapan Prof. Dr. İlker Mataracı önceki gün odasında baygın halde bulunmasının ardından yapılan ilk incelemede serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Beyin ölümü gerçekleşen doktorun intihar şüphesi, akıllara geçtiğimiz hafta Uludağ'da anestezi ile intihar eden bir başka doktoru getirdi.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, önceki gün yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekildi.

HEMŞİREYE DAMAR YOLU AÇTIRDI

Bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtıran Mataracı, ardından serum taktırdı. Odasında dinlendiği düşünülen Prof. Dr. İlker Mataracı'yı bir süre sonra telefonla ulaşılamayınca odasına gidildi. Kapıyı çalan hastane personeli kendisinden cevap alamayınca bu defa güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Güvenlik görevlileri de kapıyı kırarak içeri girince Mataracı'yı baygın halde buldu. Daha sonra odasında ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı dün akşam saatlerinde bitkisel hayata girdi.

Öte yandan Mataracı'nın serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis olayla ilgili hastane çalışanlarının ifadesine başvururken, evli ve 2 çocuk babası doktorun bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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