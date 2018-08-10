Kalp Damarları Ters Olan Bebek, Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Kars'ta kalp damarları ters olarak dünyaya gelen 5 aylık Berkant Şirin, Erzurum'da yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kars'ta 5 aylık oğlu rahatsızlanan Selda Şirin, bebeğini Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Burada yapılan tetkiklerde kalp damarlarının ters olduğu belirlenen Berkant bebek ameliyata alındı.

Berkant Şirin yaklaşık 5 saat süren ameliyat ve 20 günlük tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

Çocuk Kalp Damar Cerrahı Operatör Doktor Mehmet Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Berkant Şirin'e yapılan tetkiklerin ardından ameliyata karar verdiklerini söyledi.

Bebeğin hastalığının "Büyük arter transpozisyon" olduğunu ifade eden Biçer, "Halk arasında 'damarların yerleri değişik' diye tabir edilir. Biz bu ameliyatları ilk 10 gün içerisinde yapıyoruz. Fakat Berkant bize 5 aylıkken getirildi. Dolayısıyla ameliyat bu yaş grubu için çok riskli, fakat biz bu ameliyatı gerçekleştirdik. Yardımcı destek cihazıyla ameliyatı tamamladık. Berkant sağlığına kavuştu. Yarın taburcu ediyoruz." dedi.

Anne Selda Şirin ise Berkant'ı 20 gün önce Kars'ta hastaneye götürdüklerini ancak orada koşulların yetersiz olması nedeniyle Erzurum'a geldiklerini anlattı.

Yapılan kontrolde tedavi için geç kalındığının söylendiğini kaydeden Şirin, "Mehmet hocaya gösterdik. Geç kaldığımızı, ama çocuğun yaşaması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ameliyata alındı, 5 saat süren ameliyatın ardından, 20 gün sonra çocuğum sağlığına kavuştu." diye konuştu.