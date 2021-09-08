'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap muzır ve müstehcen ilan edildi
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'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap muzır ve müstehcen ilan edildi

'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap muzır ve müstehcen ilan edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabın çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğuna karar vererek, muzır ve müstehcen ilan etmiştir" denildi. Kurul kararında ise "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Kalp Çarpıntısı' isimli kitabı, müstehcen neşriyat ilan etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kalp Çarpıntısı" isimli kitabı, müstehcen neşriyat ilan etti
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