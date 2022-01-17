KALP AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

SİVAS (DHA) - SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Korhan Duman (49), kalp ameliyatı sırasında gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli evli 3 çocuk babası Korhan Duman, dün kalp rahatsızlığı nedeniyle kentteki özel bir hastanede ameliyata alındı. Polis memuru Duman ameliyat sonrasında gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Duman için bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Duman'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Törende polis memuru Duman'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Korhan Duman'ın özgeçmişinin ardından konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Emniyet teşkilatımızın bugün acı bir günü. Mesai arkadaşımızın fani dünyadan baki dünyaya geçerken bir aradayız. Kardeşimiz emniyet teşkilatımıza Türkiye'nin dört bir yanında başı dik, alnı ak bir şekilde hizmet etti. Yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Mekanı cennet olsun dedi. Törenin ardından Korhan Duman'ın cenazesi defnedilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü.