Kalorifer peteği hırsızlığı zanlıları yakalandı

15.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:46

Kars'ta öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini sökerek çalan zanlılar yakalandı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 05.01.2020 günü Merkez Mahallesi Rıfat Ağa Sokak üzerinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen Lojmanlarında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma başlattı.



Polis, yaptığı çalışmada hırsızlık olayını A.B., B.A. ve U.C.'nin birlikte gerçekleştirdiğini ve çalmış oldukları kalorifer peteklerini hurdacı V.P.'ye sattıkları tespit etti.



Bunun üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyonda, hırsızlık olayının şüphelileri ile çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı yakalanarak gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hurdacı V.P.'nin işyerinde yapılan aramada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait öğretmen Lojmanlarından çalınan çok sayıda kalorifer peteği ele geçirilerek okul yetkililerine teslim edildi.



Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirlen ve burada işlemleri tamamlanan A.B., B.A. ve U.C . önce sağlık kontrolleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA