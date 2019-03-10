Trabzon'un Yomra ilçesinde bir sitenin kalorifer kazanında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sancak Mahallesi'nde bulunan Irmak Sitesi'nin kalorifer kazanındaki patlama nedeniyle bina ve çevresinde maddi hasar oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalorifer kazanında bir patlama yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Patlama çok şiddetli bir biçimde oldu. Sevindirici yanı çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Patlama vatandaşlarımızda korku ve paniğe neden oldu. Civarda bulunan araçlarda ve binalarda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerimiz, AKSA enerji ekiplerimiz, belediye ekiplerimiz, bir yandan temizlik çalışmalarını devam ettiriyor. Güvenlik kuvvetlerimiz, polis ekiplerimiz, incelemeyi tam olarak yapmaktadır."

Patlamanın sabotajdan kaynaklandığını düşünmediklerini ifade eden Sağıroğlu, "Tamamen kalorifer kazanından olduğu büyük bir ihtimalle tahmin edilmektedir." dedi.

Sağıroğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA