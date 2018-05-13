Kalkışa Hazırlanan Güney Kore Uçağı THY Uçağının Kuyruğuna Çarptı
Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore uçağı THY uçağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle THY uçağının Kuyruğundaki dikey stabileze kırıldı.
Türk Hava Yolları'nın(THY) Airbus 321 tipi uçağının kuyruğuna Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore'nin Air Asiana uçağının kanadı çarptı
UÇAĞIN KUYRUĞUNDAKİ DİKEY STABİLEZE KIRILDI
İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları'na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.
KORELİ ŞİRKETİN UÇAĞINDA DA HASAR MEYDANA GELDİ
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Güney Koreli şirketin uçağının kanadında da hasar meydana geldi.
DHMİ İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.