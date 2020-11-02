Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki yarın Van'da yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki yarın Van'da yapılacak

02.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:18
Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki yarın Van'da yapılacak

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) tarafından düzenlenen Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki yarın Van Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yarın Van'da yapılacak.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) tarafından düzenlenen Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki yarın Van Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yarın Van'da yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 ilde düzenlenmesi planlanan toplantıların ilki Van Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Van'da gerçekleştirilecek.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıya akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar katılacak.

Oturum başkanlığını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yapacağı "Kent Yönetimi-Kent Ekonomisi" başlıklı oturumda; Iğdır Valisi ve Iğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve DAP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen konuşmacı olarak yer alacak.

"Akıllı ve Yeşil Şehirler" başlıklı oturumun başkanlığını Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş yapacak.

Oturumun konuşmacıları, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van Organize Sanayi Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent Başkan Vekili Mehmet Aslan ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı olacak.

Bölgesel istişare toplantılarına Van'dan sonra Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Sivas, Adana, Konya, Kastamonu, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

İlgili Haberler

Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Son dakika yerel: Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ikinci oturumu gerçekleştirildi
Son dakika yerel: Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ikinci oturumu gerçekleştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Aleyna Tilki Demet Özdemir Yonca Evcimik
Spor Falcao Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki yarın Van'da yapılacak - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 14:42:50. #1.15#
title