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Kalkınma Yatırım Bankası'ndan jeotermal yatırımlara destek

Dünya Bankası ile "Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi"ni sürdüren Kalkınma Yatırım Bankası, Risk Paylaşım Mekanizması ile jeotermal enerji yatırımlarının kaynak arama ve doğrulama amaçlı sondaj faaliyetlerindeki risklerin karşılanmasını hedefliyor.

20.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:12
Kalkınma Yatırım Bankası'ndan jeotermal yatırımlara destek

ile " Jeotermal Geliştirme Projesi"ni sürdüren Kalkınma Yatırım Bankası, Risk Paylaşım Mekanizması ile jeotermal enerji yatırımlarının kaynak arama ve doğrulama amaçlı sondaj faaliyetlerindeki risklerin karşılanmasını hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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