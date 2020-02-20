Kalkınma Yatırım Bankası'ndan jeotermal yatırımlara destek
Dünya Bankası ile "Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi"ni sürdüren Kalkınma Yatırım Bankası, Risk Paylaşım Mekanizması ile jeotermal enerji yatırımlarının kaynak arama ve doğrulama amaçlı sondaj faaliyetlerindeki risklerin karşılanmasını hedefliyor.
20.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:12
Dünya Bankası ile "Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi"ni sürdüren Kalkınma Yatırım Bankası, Risk Paylaşım Mekanizması ile jeotermal enerji yatırımlarının kaynak arama ve doğrulama amaçlı sondaj faaliyetlerindeki risklerin karşılanmasını hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com