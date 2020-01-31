Kalkınma Yatırım Bankası'ndan 42 milyon TL’lik sukuk ihracı

31.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:37

Kalkınma Yatırım Bankası, sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding ile birlikte tamamladı ve 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti.