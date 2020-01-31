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Kalkınma Yatırım Bankası'ndan 42 milyon TL’lik sukuk ihracı

Kalkınma Yatırım Bankası, sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding ile birlikte tamamladı ve 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti.

31.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:37
Kalkınma Yatırım Bankası'ndan 42 milyon TL’lik sukuk ihracı

Kalkınma Yatırım Bankası, sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding ile birlikte tamamladı ve 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti.

Kaynak: Dunya.com

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