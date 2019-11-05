Kalkınma ve Yatırım Bankası, Kalkınma Fonu ile girişimcilerin önünü açacak

05.11.2019 13:48

Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim ekosisteminin gelişiminde önemli oyunculardan biri olacağız" dedi.