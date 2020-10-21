Kalkınma fonu nedir? Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir?

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda ekonomideki kilit endüstrilerin gelişimini destekleyen uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir? Üye olunan uluslararası kuruluşlar hangileridir?

Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan olan Kalkınma Fonu nedir?Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir?

KALKINMA FONU NEDİR?

Güçlü temelleri ve istikrarlı yapısıyla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın temelleri, 1877 Sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27 Kasım 1975 tarih ve 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kâr ortaklığı esaslı sermaye finansmanı dahil yatırım ve kalkınma bankacılığının gerektirdiği tüm faaliyetleri yürütmek üzere tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak kurulan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş. ile atılmıştır.

ÜYE OLUNAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?

Bankamız , ADFIMI (İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği), ADFIAP (Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği) ve IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü) üyesidir.