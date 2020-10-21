Kalkınma fonu nedir? Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalkınma fonu nedir? Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir?

21.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:24
Kalkınma fonu nedir? Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir?

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda ekonomideki kilit endüstrilerin gelişimini destekleyen uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir? Üye olunan uluslararası kuruluşlar hangileridir?

Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan olan Kalkınma Fonu nedir?Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir?

KALKINMA FONU NEDİR?

Güçlü temelleri ve istikrarlı yapısıyla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın temelleri, 1877 Sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27 Kasım 1975 tarih ve 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kâr ortaklığı esaslı sermaye finansmanı dahil yatırım ve kalkınma bankacılığının gerektirdiği tüm faaliyetleri yürütmek üzere tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak kurulan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş. ile atılmıştır.

ÜYE OLUNAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?

Bankamız , ADFIMI (İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği), ADFIAP (Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği) ve IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü) üyesidir.

İlgili Haberler

OECD nedir? OECD açılımı nedir, üye ülkeleri hangileri?
OECD nedir? OECD açılımı nedir, üye ülkeleri hangileri?
AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir?
AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir?
Etanol ile metanol arasındaki fark nedir? Etanol nedir? Metanol nedir?
Etanol ile metanol arasındaki fark nedir? Etanol nedir? Metanol nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Cem Yılmaz Işın Karaca Derviş Zaim
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Malcolm Thomas Garry Rodrigues İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalkınma fonu nedir? Kalkınma fonuna üye olan ülkeler hangileridir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 19:25:10. #1.14#
title